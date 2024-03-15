Финансы – один из вопросов, стоящих перед COP29 – член британского парламента

БАКУ /Trend/ - Финансы – один из вопросов, стоящих перед COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на панели XI Глобального Бакинского форума под названием "От добрых слов к добрым делам: Какие цели могут быть поставлены перед COP29" заявил член парламента Великобритании сэр Алок Шарма.

"Страны берут на себя обязательства в этом направлении, но влияние изменения климата на нас возрастает. По факту, страны должны объединиться и действовать. У нас есть технологии, но не хватает средств.

Мы должны подключить к этому процессу частный сектор. Финансы - один из вопросов, стоящих перед COP29. Каждый COP - это определенный фундамент", - добавил он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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