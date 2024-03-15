В мире происходит переход от энергетической революции к декарбонизации - Аким Стейнер

БАКУ/ Trend/ - В мире, по сути, происходит переход от энергетической революции к пути декарбонизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Администратор Программы развития ООН Аким Стейнер на XI Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что наряду с этим, борьба с изменением климата очень важна и действия в области климата сходятся с национальными путями устойчивого развития.

По словам Аким Стейнера, для борьбы с изменениями климата также важно финансирование.

"Определяемый на национальном уровне вклад - это отличный способ определить потребности в финансировании, возможности, которые каждая страна может предложить, и которые весь мир может рассмотреть и оценить.

Таким образом, финансирование остается ключевым фактором, способствующим или парализующим коллективные действия", - подчеркнул Аким Стейнер.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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