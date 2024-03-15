Люди из наиболее уязвимых групп находятся в центре действий по борьбе с изменением климата - Угочи Дэниэлс

БАКУ/ Trend/ - Люди из наиболее уязвимых групп находятся в центре действий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Именно они больше всего подвержены влиянию климата и в то же время менее подготовлены и менее способны адаптироваться к нему. Мы знаем, что около 3,6 миллиарда человек в мире сейчас живут в крайне уязвимых климатических зонах", - подчеркнул она.

Она упомянула, что если рассмотреть наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные государства, то на них приходится 4 процента выбросов СО2, а за последние 15 лет 70 процентов смертей из-за климатических явлений происходят именно в этих странах.

"И мы знаем, что разрыв между тем, где происходит адаптация, и тем, куда вкладываются инвестиции, очень велик. И этот разрыв будет продолжать расти", - добавила она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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