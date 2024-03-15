Запланированная цель - генерировать до 5 гигаватт ВИЭ к 2030 году - Эльнур Алиев

БАКУ/ Trend/ - Запланированная цель - генерировать до 5 гигаватт солнечной и "зеленой" энергии к 2030 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Мы также намерены добиться значительного сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2050 году. Это включает в себя создание зоны "зеленой" энергетики на освобожденных территориях", - подчеркнул он.

Замминистра упомянул, что этот год является "Годом солидарности во имя зеленого мира", проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали положительные результаты.

"Запуск первой в Азербайджане солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в прошлом году - это только начало", - добавил он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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