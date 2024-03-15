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Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 15 марта 2024 17:25 (UTC +04:00)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело очередную акцию по посадке деревьев возле месторождения золота «Човдар».

В акции, организованной в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» с целью увеличения зеленых насаждений в регионе и внесения вклада в обеспечение экологического баланса, приняли участие 50 сотрудников Акционерного Общества. На участке площадью 1 га было посажено 1 000 саженцев липы, соответствующей местным условиям, проведен агротехнический уход. Также в рамках мероприятия были осуществлены соответствующие работы по благоустройству территории.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» оказывает последовательную и системную поддержку охране окружающей среды, объявив ее одним из приоритетных направлений в своей деятельности. На сегодняшний день в районе месторождения «Човдар» и золотых рудников, расположенных на флангах, сотрудники Акционерного Общества посадили более 15 тысяч соответствующих местным условиям деревьев и кустарников, зеленых насаждений. В Дашкесанском районе также были реализованы многочисленные инициативы по сохранению редких и исчезающих видов растений, а также биоразнообразия. В прошлом году ЗАО было награждено Министерством экологии и природных ресурсов в номинации «Лучший партнер по поддержке экологических проектов в рамках корпоративной социальной ответственности».

Отметим, что Акционерное Общество планирует продолжить проведение мероприятий в этом направлении и в текущем году.

Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)
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