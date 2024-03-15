Возле месторождения золота «Човдар» прошла очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело очередную акцию по посадке деревьев возле месторождения золота «Човдар».

В акции, организованной в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» с целью увеличения зеленых насаждений в регионе и внесения вклада в обеспечение экологического баланса, приняли участие 50 сотрудников Акционерного Общества. На участке площадью 1 га было посажено 1 000 саженцев липы, соответствующей местным условиям, проведен агротехнический уход. Также в рамках мероприятия были осуществлены соответствующие работы по благоустройству территории.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» оказывает последовательную и системную поддержку охране окружающей среды, объявив ее одним из приоритетных направлений в своей деятельности. На сегодняшний день в районе месторождения «Човдар» и золотых рудников, расположенных на флангах, сотрудники Акционерного Общества посадили более 15 тысяч соответствующих местным условиям деревьев и кустарников, зеленых насаждений. В Дашкесанском районе также были реализованы многочисленные инициативы по сохранению редких и исчезающих видов растений, а также биоразнообразия. В прошлом году ЗАО было награждено Министерством экологии и природных ресурсов в номинации «Лучший партнер по поддержке экологических проектов в рамках корпоративной социальной ответственности».

Отметим, что Акционерное Общество планирует продолжить проведение мероприятий в этом направлении и в текущем году.