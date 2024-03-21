Азербайджан сделает все возможное на COP29, чтобы достичь консенсуса между Глобальным Севером и Глобальным Югом - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сделает все возможное на COP29, чтобы достичь консенсуса между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью China Global Television Network (CGTN) заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поздравить ОАЭ с достижениями на COP28. Мы очень тесно сотрудничаем и их опыт также очень важен для нас. Азербайджан инициировал концепцию "Тройки COP", чтобы обеспечить последовательность и синхронизацию наших действий», - сказал он.

Гаджиев отметил, что в повестке COP29 в Азербайджане будет климатическое финансирование.

«Мы знаем, что это одна из очень сложных тем. Но нам нужен консенсус всех сторон. Азербайджан сделает все возможное, чтобы достичь консенсуса Глобального Севера и Глобального Юга. Я хотел бы подчеркнуть, что мнения стран Глобального Юга также должны быть услышаны. В особенности Глобальный Юг, развивающиеся страны или наименее развитые страны сталкиваются с проблемами и трудностями. Финансирование, финансовые ресурсы являются ключевыми факторами. Мы считаем, что у нас есть стратегическое преимущество в этом направлении. Потому что Азербайджан является развивающейся страной, успешно возглавлял Движение неприсоединения и является членом группы G77 плюс Китай. Азербайджан также член некоторых европейских институтов. Я думаю, что эти различные платформы предоставят нам инструменты для достижения консенсуса и понимания и большей солидарности между Глобальным Севером и Глобальным Югом», - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что переговоры COP считаются с дипломатической точки зрения одними из сложных.

"Здесь мы должны руководствоваться инклюзивным подходом", - добавил он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Мероприятие будет проведено в Азербайджане в ноябре этого года.