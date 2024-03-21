Джейхун Байрамов обсудил подготовку к COP29 с британским министром

БАКУ /Trend/ - 21 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в саммите по ядерной энергетике в Брюсселе встретился с государственным министром по ядерной и альтернативной энергетике Эндрю Боуи.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вклад Азербайджана в энергетическую безопасность, сотрудничество между двумя странами в этом направлении, а также меры и проекты в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Было подчеркнуто, что придается важное значение развитию двусторонних партнерских отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, основанных на взаимном уважении и полезном сотрудничестве. Была подчеркнута важность объединения усилий для дальнейшего укрепления этих стратегических отношений. Стороны подчеркнули, что наряду с многолетним стратегическим сотрудничеством в области добычи и экспорта нефти и газа, между двумя странами имеются широкие перспективы сотрудничества в области альтернативной энергетики. На встрече были обсуждены широкий потенциал Азербайджана по производству солнечной и ветровой энергии и реализуемые в настоящее время проекты, а также работа по созданию "зеленых" энергетических зон. Рассмотрены работы по проекту солнечной электростанции мощностью 240 МВт, реализуемому совместно с компанией BP. В ходе встречи Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о планах и приоритетах Азербайджана по председательству в COP29. Была отмечена важность совместных усилий в борьбе с изменением климата.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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