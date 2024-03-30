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Президент Гайаны раскритиковал лицемерие развитых стран по поводу изменения климата (ВИДЕО)

Зеленая экономика Материалы 30 марта 2024 15:27 (UTC +04:00)
Президент Гайаны раскритиковал лицемерие развитых стран по поводу изменения климата (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Гайаны Ирфаан Али раскритиковал развитые страны за их лицемерие, когда ведущий BBC поставил под сомнение приверженность страны решению проблемы изменения климата в свете ее амбиций в отношении собственных запасов нефти, сообщает в субботу Trend.

"В Гайане есть лес размером с Англию и Шотландию вместе взятые, это лес с 19,5 гигатонны углерода, лес, который мы сохранили. Это лес, которым вы наслаждаетесь, за который вы не платите, в котором вы не видите ценности. У нас самый низкий уровень обезлесения в мире. Даже при нашей масштабной разведке нефти и газа мы все равно достигнем нулевого уровня выбросов", - сказал он.

Президент Ирфаан Али отметил, что за последние 50 лет в мире было утрачено 65 процентов всего биоразнообразия.

"В мире существует лицемерие. Мы сохранили наше биоразнообразие. Вы цените это? Готовы ли вы заплатить за это? Вы разрушили окружающую среду в результате промышленной революции и теперь читаете нам лекции?" - сказал он.

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