«Зеленая» энергетика – драйвер будущего сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - В последнее время сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией вышло на новый этап и локомотивом этого взаимодействия является сфера «зеленой» энергии.

В период четвертой промышленной революции в мире две страны, богатые традиционными энергетическими ресурсами, работают вместе в направлении перехода на «чистую» энергию, что является показательным примером эффективного сотрудничества для достижения глобальных целей.

Азербайджан, будучи надежным поставщиком нефти и газа на мировые рынки, и Саудовская Аравия, которая является лидером мусульманско-арабского мира, членом ОПЕК, а также участником G20, совместно реализуют крупномасштабные проекты в сфере «чистой» энергии, и не останавливаясь на достигнутом, планируют еще больше расширить сотрудничество в этой области.

Так, 13 января 2022 года между министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики на Каспии.

Следует отметить, что ACWA Power — всемирно признанная компания с производством 8 000 мегаватт в сфере возобновляемой энергетики и общей установленной мощностью 30 200 мегаватт в сфере электроэнергетики и инвестиционным портфелем в размере 45 миллиардов долларов.

Строительство ветровой электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт будет осуществляться компанией ACWA Power. На реализацию проекта выделено 300 миллионов долларов США, и это крупнейшая инвестиция, сделанная саудовской компанией за пределами своей страны.

Благодаря электроэнергии, вырабатываемой станцией, будут сэкономлены 220 миллионов кубометров природного газа и в то же время предотвращены выбросы углекислого газа в объеме 400 тысяч тонн.

Церемония закладки фундамента ВЭС состоялась 13 января 2022 года. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекешкюль Абшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района. Реализация проекта осуществляется по принципу build - own - operate (строительство - владение - эксплуатация).

ACWA Power и правительство Азербайджана договорились ускорить этот проект. Линии электропередачи на контрактной площади уже построены, в апреле 2024 года могут быть завезены первые турбины. К работам будет привлечено больше кадров, чем планировалось ранее, ускорится осуществление ряда технических моментов по проекту. Такое форсирование может позволить запустить ВЭС в эксплуатацию уже в 2025 году.

Реализация проекта активно поддерживается международными финансовыми институтами. Так, еще в октябре 2023 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал синдицированный кредит на сумму 197,1 миллиона долларов США (186,9 миллиона евро) для ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy - проектной компании, принадлежащей ACWA Power. Проект будет софинансироваться Фондом международного развития ОПЕК (OPEC Fund). В декабре 2023 года OPEC Fund одобрил кредит в размере 50 миллионов долларов компании ACWA Power Wind для поддержки строительства ветроэлектростанции Хызы-Абшерон.

Стоит отметить, что помимо ВЭС Хызы-Абшерон, у ACWA Power есть меморандум с министерством энергетики Азербайджана по изучению возможностей строительства в стране наземной ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт, морской ветроэлектростанции мощностью 1,5 ГВт, реализации водородных проектов.

ACWA Power также является одной из двух компаний, положительно отреагировавших на предложение правительства Азербайджана о создании зоны «зеленой» энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Так, указанная компания заявила, что считает целесообразным на следующем этапе построить на этих территориях ветровую и солнечную электростанции.

Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики Азербайджана по развитию как страны «зеленого роста» и поставщика «зеленой энергии». Совместная деятельность Азербайджана с ACWA Power важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора «зеленой» энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода.

Конечно, сотрудничество между двумя странами не ограничивается энергетикой. Так, товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией составил 30,8 миллиона долларов США по итогам 2023 года по сравнению с 22,9 миллиона долларов США в 2022 году, что показывает рост на 36,3 процента. Данные показатели на самом деле не отражают существующего колоссального потенциала для развития двусторонних экономических отношений.

Вышеуказанное позволяет с уверенностью сказать, что сотрудничество в области «зеленой» энергетики станет драйвером будущего взаимодействия между Азербайджаном и Саудовской Аравией, отразившись и на других отраслях.

Саудовская Аравия привержена сотрудничеству с Азербайджаном в процессе нового энергетического перехода, и официальный Баку высоко ценит это.