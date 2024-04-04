ЕБРР готов поспособствовать Азербайджану в проведении COP29 - Наталья Моуравидзе

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поспособствовать Азербайджану в проведении COP29.

Об этом в четверг Trend сообщили в ЕБРР.

"2024 год уже складывается как очень важный год для ЕБРР в Азербайджане. Мы начали год с предоставления крупного кредита ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) для развития региональных связей. Некоторые интересные проекты уже находятся в стадии завершения с финансовыми институтами, а подготовка к COP29 идет полным ходом. Будучи неизменными партнерами Азербайджана в реализации его "зеленой" повестки дня, мы готовы помочь сделать это знаковое событие успешным", - сказала глава ЕБРР в Азербайджане Наталья Моуравидзе, слова которой приводились в сообщении банка.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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