Платформа "Climate Change from Space" поможет успеху COP29

БАКУ/Trend/ - "Азеркосмос" надеется, что электронная платформа "Climate Change from Space" поможет успеху мероприятия COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в кулуарах проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Мы надеемся, что наша электронная платформа поможет успеху мероприятия COP29. Кроме того, открытые данные станут хорошим источником информации для наших исследователей, ученых, молодежи и студентов, работающих над климатом, нашими водными ресурсами и Каспийским морем, для аналитики, статистики и прогнозирования", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!