Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года - ОАО "Азеркосмос"

БАКУ/Trend/ - Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года. На сегодняшний день по сравнению с 2017 годом в Азербайджане потеряно 18 процентов ледников Большого и Малого Кавказа", - сказал он.

По его словам, с 1993 года уровень Каспийского моря снизился до 2 метров, из них 1,5 метра пришлось на последние пять лет.

Говоря о Кызылагачском государственном заповеднике, Асадов отметил, что, по последним данным, 40 процентов водного бассейна в заповеднике потеряно.

"В целом 15 процентов территории Азербайджана находится под угрозой засухи, больше всего Гянджа-Дашкесанский район", - добавил он.

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