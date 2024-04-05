Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах - "Азеркосмос"

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах.



Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил директор Центра геоинформационных систем "Азеркосмос" Исмет Бахышов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Процент растительного покрова горных территорий составляет 90,4 процента, что является весьма хорошим показателем для Азербайджана. В то время как средний показатель по миру составляет 76 процентов", - сказал он.

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