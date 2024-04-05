Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах - "Азеркосмос"

Зеленая экономика Материалы 5 апреля 2024 11:46 (UTC +04:00)
Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах - "Азеркосмос"

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил директор Центра геоинформационных систем "Азеркосмос" Исмет Бахышов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Процент растительного покрова горных территорий составляет 90,4 процента, что является весьма хорошим показателем для Азербайджана. В то время как средний показатель по миру составляет 76 процентов", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости