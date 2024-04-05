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"Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере

Зеленая экономика Материалы 5 апреля 2024 11:47 (UTC +04:00)
"Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - "Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Количество метана, выбрасываемого в атмосферу в Азербайджане, продолжает увеличиваться из года в год. В настоящее время мы не проводили точных измерений параметров углекислого газа в атмосфере. Однако мы намерены сделать это в ближайшие годы", - сказал он.

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