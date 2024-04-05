Платформа "Climate Change from Space" поможет успеху COP29 (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - "Азеркосмос" надеется, что электронная платформа "Climate Change from Space" поможет успеху мероприятия COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в кулуарах проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Мы надеемся, что наша электронная платформа поможет успеху мероприятия COP29. Кроме того, открытые данные станут хорошим источником информации для наших исследователей, ученых, молодежи и студентов, работающих над климатом, нашими водными ресурсами и Каспийским морем, для аналитики, статистики и прогнозирования", - сказал он.

Отметим, что пятого апреля общественности была представлена новая электронная платформа, которая состоит из пяти разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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