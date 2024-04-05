Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года - ОАО "Азеркосмос" (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года. На сегодняшний день по сравнению с 2017 годом в Азербайджане утрачено 18 процентов ледников Большого и Малого Кавказа, Талышских гор", - сказал он.

По его словам, с 1993 года уровень Каспийского моря снизился до 2 метров, из них 1,5 метра пришлось на последние пять лет.

Говоря о Кызылагачском государственном заповеднике, Асадов отметил, что, по последним данным, потеряно 40 процентов водоемов и 52 процента водно-болотных угодий.

"В целом 15 процентов территории Азербайджана находится под угрозой засухи, больше всего Гянджинский, Дашкесанский и Нагорно-Ширванский регионы", - добавил он.

Отметим, что пятого апреля общественности была представлена новая электронная платформа, которая состоит из пяти разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата

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