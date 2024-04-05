Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах - "Азеркосмос" (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах.



Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил директор Центра геоинформационных систем "Азеркосмос" Исмет Бахышов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Процент растительного покрова горных территорий составляет 90,4 процента, что является весьма хорошим показателем для Азербайджана. В то время как средний показатель по миру составляет 76 процентов", - сказал он.

Отметим, что пятого апреля общественности была представлена новая электронная платформа, которая состоит из пяти разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата.

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