"Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - "Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

"Количество метана, выбрасываемого в атмосферу в Азербайджане, продолжает увеличиваться из года в год. В настоящее время мы не проводили точных измерений параметров углекислого газа в атмосфере. Однако мы намерены сделать это в ближайшие годы", - сказал он.

Отметим, что пятого апреля общественности была представлена новая электронная платформа, которая состоит из пяти разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата.

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.

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