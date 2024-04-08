COP29 поможет продвижению 18-й цели ЦУР, инициированной Азербайджаном - Сахиб Мамедов

БАКУ/Trend/ - COP29 может служить важной платформой для продвижения 18-го национального проекта ЦУР, продвигаемого Азербайджаном, в международном сообществе.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"С помощью COP29 мы можем более широко информировать заинтересованные стороны о реализации проектов на основе концепций “углеродной нейтральности” в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Однако продолжающаяся угроза минирования в этих районах не только угрожает жизни людей, но и замедляет процесс экономического возрождения. Шахты оказывают серьезное давление на экологическую среду региона в целом. Неслучайно Азербайджаном была выдвинута инициатива о добавлении разминирования в повестку дня ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития до 2030 года. COP29 также может служить важной платформой для продвижения 18-го национального проекта ЦУР, продвигаемого Азербайджаном, в международном сообществе", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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