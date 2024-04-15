Представлен логотип COP29 (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Представлен логотип 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в ноябре текущего года.

Как сообщает в понедельник Trend, логотип и его содержание были представлены на проходящей для представителей СМИ пресс-конференции 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Было отмечено, что логотип COP29 включает в себя глобальные проблемы, которые возникают в связи с изменением климата, и коллективные действия, необходимые для решения этих проблем.

В логотипе отражены такие мотивы, как солидарность и единство, инклюзивность, связь с природой. Кроме того, бута в форме листа, изображенная на логотипе, олицетворяет биоразнообразие Азербайджана, силу естественных решений в адаптации растений к связыванию и хранению углерода, которые необходимы для существования планеты.

Олицетворенная в форме воздуха и ветра, бута выражает чувственный баланс, необходимый для решения проблем, связанных с атмосферой.

Бута в форме капли воды олицетворяет изменение уровня моря. Она отражает настоятельную необходимость обеспечения устойчивости водных ресурсов перед лицом засух и наводнений.

Изображенная в форме огня, бута отражает горючие очаги Азербайджана и призывает ответственно использовать энергию во имя будущего без выбросов.

Две буты, которые вместе образуют круг, символизируют взаимную привязанность и постоянные усилия, направленные на устойчивость Земли, которая является общим домом.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова

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