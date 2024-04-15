Решения, которые будут приняты в Баку, затронут многие страны - Нигяр Арпадараи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решения, которые будут приняты в Баку, затронут многие страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила во время пресс-конференции лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Климатические проблемы - это проблемы, которые волнуют весь мир.

"Страны мира собираются вместе, чтобы обсудить все это. COP29 в этом отношении является очень авторитетным мероприятием. Решения, которые будут приняты здесь, затронут многие страны.

Участие представителей граждан и частного сектора в COP29 имеет важное значение. Поскольку климатическое финансирование является для нас ключевым, роль бизнеса здесь важна. Привлечение бизнеса будет для нас главным приоритетом. Продвижение равенства на COP29 очень важно для нас",- добавила Н.Арпадараи.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова

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