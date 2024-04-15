По количеству участников и масштабу COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое проведет Азербайджан - Нармин Джарчалова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По количеству участников и масштабу COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое проведет Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель совета директоров и главный исполнительный директор по операциям операционной компании COP29 Нармин Джарчалова в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

По ее словам, Азербайджанская Республика до сих пор принимала различные международные мероприятия.

"Однако по количеству участников и масштабу COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое проведет Азербайджан. Местом проведения мероприятия был выбран Бакинский олимпийский стадион. Это решение было принято с учетом консультаций с ООН и опыта предыдущих мероприятий COP. До сих пор в ходе крупномасштабных мероприятий, проводимых в этом пространстве, было полностью обеспечено эффективное использование и устойчивость инфраструктуры", - сказала она.

Она упомянула, что план территории разрабатывается в координации с командой ООН для того, чтобы Синие и Зеленые зоны, которые будут организованы во время COP29, были компактно расположены на территории стадиона и минимизировали возможное негативное воздействие на окружающую среду.

"Для организации всех пленарных сессий конференции в едином пространстве вокруг стадиона будут установлены дополнительные конструкции. Все возможности размещения скоро будут доступны на единой международной платформе. В скором времени будет объявлено о волонтерской программе COP29", - добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.

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