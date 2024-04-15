COP29 станет широкой платформой действий для ускорения перехода на "зеленую" энергию - Эльнур Солтанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - COP29 станет широкой платформой действий для ускорения перехода на "зеленую" энергию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов в своем выступлении во время первой пресс-конференции COP29.

"Мы уверены, что появятся новые возможности с точки зрения выполнения обязательств Азербайджана в этом направлении. Роль Азербайджана не будет ограничиваться только мандатом хозяина мероприятия, и наша страна также будет руководить переговорами на конференции. В этом смысле Баку в ноябре будет в центре внимания всего мира. Реальность такова, что средств, выделяемых в мире на решение проблем изменения климата, недостаточно. Изучаются позиции всех государств, переговорных групп", - сказал Солтанов.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.

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