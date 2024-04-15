Лейла Гасанова рассказала о деятельности молодежи на COP29 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Направления деятельности, связанные с молодежью, занимают важное место на Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила "Молодежный защитник климата" COP29 Лейла Гасанова в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

Она рассказала о расширении направлений развития и обмена опытом молодежи, о мерах, направленных на обеспечение их участия в глобальных процессах.

"Изменение климата - угроза для каждого из нас. По этой причине молодежь должна объединиться. Молодое поколение, к сожалению, унаследует последствия изменения климата", - добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.

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