Доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет около одной тысячной - Эльнур Солтанов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:48)

БАКУ /Trend/ - Доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет около одной тысячной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Доля энергетического сектора в выбросах составляет 70 процентов. 90 процентов электроэнергии вырабатвается в традиционном порядке. В этом направлении в Азербайджане идет очень быстрый переход на возобновляемые источники энергии.

У нас имеются неэффективные станции, но мы проводим работу по превращению их в эффективные", - подчеркнул он.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!