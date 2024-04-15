Сформирована команда COP29 - Мухтар Бабаев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:00)

БАКУ /Trend/ - Сформирована команда COP29, в которую вошли опытные сотрудники.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Что касается деятельности SOCAR, сегодня есть цели, в достижении которых опыт работы SOCAR может помочь", - подчеркнул он.

Отметим, что 15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2024 года в Азербайджане. На мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, "Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.

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