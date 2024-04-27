В Евлахе прошло совещание "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата" (ОБНОВЛЕНО)

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ЕВЛАХ /Trend/ - В Евлахе прошло республиканское совещание на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

Как сообщает в субботу Trend, мероприятие организовано совместно министерством сельского хозяйства Азербайджана, Агентством развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, ООО "Азершекер", ООО "GILAN PIVOT".

Основная цель проведения мероприятия, в котором приняли участие около 500 человек, - широкое применение на территории страны влагозащитных технологий и инноваций для снижения негативного воздействия на сельское хозяйство глобального потепления, которое в последнее время происходит во всем мире, защита окружающей среды, повышение знаний и навыков фермеров, работающих в регионах, страдающих от засухи, по снижению негативного влияния глобального потепления на сельское хозяйство, обмен опытом, полученным в этой области крупными фермами и агропарками.

Заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров отметил, что в последние годы в Азербайджане, благодаря высокому вниманию государства к развитию аграрной сферы, являющейся одной из ведущих отраслей экономики, сложились основы для перехода к качественно новому этапу развития, были предприняты важные шаги в процессе надежного обеспечения продовольственной безопасности страны.

С.Джафаров отметил, что COP29 будет играть важную роль в адаптации аграрной и экологической политики в Азербайджане к передовому международному опыту, технологическому обмену и инновациям.

"Использование инновационных подходов и инструментов в этом направлении, наряду с защитой окружающей среды, будет способствовать устойчивости сельского хозяйства, обеспечению экологически чистыми продуктами питания, а также росту благосостояния людей в сельской местности", - сказал он.

Отметим, что на мероприятии были продемонстрированы инновационные технологии, методики, современные ирригационные системы, органические удобрения и биопрепараты, применяемые в сельском хозяйстве, даны ответы на вопросы, интересующие участников встречи.

В совещании приняли участие руководство профильных государственных учреждений, крупных фермерских хозяйств и агропарков, представители компаний-поставщиков и фермеров.

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