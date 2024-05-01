В промышленных городах внедряются передовые технологии при реализации инфраструктурных проектов - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане применяются передовые технологии при реализации инфраструктурных проектов в промышленных городах, на крупных промышленных предприятиях проводится модернизация.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время панельных обсуждений на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность на COP29 и в последующий период" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он отметил, что для сокращения выбросов транспортного сектора принимаются меры по обновлению автомобильного парка страны и расширению использования экологически чистых автомобилей.

"Применяются льготы в связи с автомобилями с электрическим и гибридным двигателем, а также дифференцированный подход к импорту транспортных средств в зависимости от даты производства", - подчеркнул М.Бабаев.

Отметим, что в Баку начал работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум будет проходить с 1 по 3 мая.

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