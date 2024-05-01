В Ташкенте прошли обсуждения об энергосотрудничестве Азербайджана, Узбекистана и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошли обсуждения об энергосотрудничестве Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на информацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.

"Мы с коллегой, министром энергетики Парвизом Шахбазовым в рамках рабочего визита в Узбекистан приняли участие в трёхсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Наши дискуссии были сосредоточены на изучении перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана", - сообщил глава минэкономики Азербайджана.

По его словам, состоялся обмен мнениями по реализации вопросов, обозначенных в ранее подписанном "Совместном коммюнике между руководителями профильных министерств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана".

"Обсудили координацию развития энергосистем в странах региона, а также активизацию совместной деятельности по проектам "зеленой" энергии", - отметил Микаил Джаббаров.