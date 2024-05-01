Подписан меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ — Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан 1 мая в Ташкенте, сообщил Trend со ссылкой на информацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.

«В рамках деловой поездки в Узбекистан подписан «Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана» на трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана», — отметил министр.

По его мнению, реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства «зеленой» энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергосистем и организации эффективного использования возобновляемых источников энергии.

Отметим, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках рабочего визита в Узбекистан приняли участие в трёхсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.