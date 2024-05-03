Азербайджан и ACWA Power подписали соглашение об аккумуляторной системе хранения энергии (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Министерством энергетики Азербайджана и компанией "ACWA Power" подписаны Соглашение о реализации проекта аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и Рамочное соглашение по проекту береговой ветроэнергетической установки мощностью 200 МВт.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

Церемония подписания прошла в присутствии министра энергетики Парвиза Шахбазова и министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдулазиза бен Салмана Аль-Сауда, находящегося с визитом в нашей Азербайджане.

На встрече, предшествующей подписанию, стороны отметили, что между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия существуют братские отношения, а развитию дружественных отношений и энергетического сотрудничества между лидерами стран придается обоюдное важное значение.

В ходе встречи в Баку также была обсуждена важность реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики и деятельности Совместного технического комитета в многоплановом развитии энергетических отношений между странами в двустороннем формате. В частности, была подчеркнута важная роль партнерства "зеленой" энергетики, которое укрепляет энергетическое сотрудничество на долгосрочной основе и обеспечивает солидарность Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия в борьбе с изменением климата и справедливым энергетическим переходом.

Стороны обсудили взаимодействия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). На встрече было рассмотрено текущее состояние сотрудничества с компанией "ACWA Power" по развитию ветроэнергетических проектов общей мощностью 2,5 ГВт на суше и на море.

Отмечена важность ускорения реализации проектов возобновляемой энергетики. Была выражена поддержка участию компании "ACWA Power" в проектах возобновляемой энергетики в Азербайджане, развитию сотрудничества в сферах интеграции возобновляемых источников энергии, производства и передачи электроэнергии, а также энергоэффективности посредством обмена знаниями и опытом.