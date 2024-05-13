AZPROMO планирует провести "Диалог с бизнесом" в рамках мероприятий по COP29

БАКУ/ Trend/- Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) планирует 17 мая провести "Диалог с бизнесом" в рамках мероприятий 2024 года по COP29.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал на Азербайджано-латвийском бизнес-форуме исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

"Наша структура организует 17 мая первый форум для бизнеса с участием иностранных компаний в рамках COP29. Также в ноябре в рамках COP29 мы организуем инвестиционную конференцию", - подчеркнул Абдуллаев.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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