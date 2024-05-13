"Climeworks" ввела в эксплуатацию самый большой в мире завод для фильтрации углекислого газа из воздуха

БАКУ/Trend/ - Крупнейший в мире разработчик решений по декарбонизации - международная компания "Climeworks", ввела в эксплуатацию в Исландии самый большой в мире завод "Mammoth" для фильтрации углекислого газа из воздуха, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на европейскую прессу.

На данном заводе установлено 12 модульных контейнеров для переработки диоксида углерода, а до конца 2024 года компания введет в эксплуатацию еще 60 таких модулей.

"Технология "Прямое улавливание" (DAC) сможет сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата посредством избавления парниковых газов от накопившихся в атмосфере выбросов. Технология базируется на том, что воздух проходит через особый фильтр, способный поглощать углекислый газ. Как только фильтр наполнится, его нагревают до 100 градусов Цельсия, чтобы высвободить диоксид углерода. Чтобы предотвратить повторную утечку углекислого газа в атмосферу, завод "запирает" его в базальтовых скальных образованиях. Затем диоксид углерода смешивается с водой и закапывается под землю, где он превращается в твердую породу", - объяснили эксперты "Climeworks".

В ближайшее время будет построен еще один подобный объект с тем, чтобы оба предприятия перерабатывали не менее одного миллиона тонн диоксида углерода в год.

Отметим, что клиентами "Climeworks" являются такие мировые гиганты, как JPMorgan Chase, Microsoft, Stripe и Shopify.

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