SOCAR привержена проектам "зелёной" экономики - Ровшан Наджаф

БАКУ /Trend/ - SOCAR привержена проектам "зелёной" экономики, сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на панельном заседании "Гармонизация энергетической политики" на конференции "Нефть и газ Узбекистана - OGU2024".

Об этом говорится в публикации на странице президента SOCAR в соцсети X, сообщает во вторник Trend.

"Была отмечена необходимость декарбонизации, реализации экологических инициатив и развития возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

По словам президента SOCAR, внедряя технологии с низким уровнем выбросов и продвигая переход к "зелёной" энергетике, возможно проложить путь к более чистому и "зеленому" миру. "Приверженность этому демонстрирует не просто цель, но и общую ответственность за сохранение нашей планеты для будущих поколений" - подчеркнул Наджаф.

Ответим, что в конференции в Ташкенте участвуют 400 компаний из десятков стран мира.