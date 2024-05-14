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Tetra Tech представила в Баку модели PLEXOS и TIMES для анализа энергорынка

Зеленая экономика Материалы 14 мая 2024 21:09 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Тема, связанная с действиями Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году, была в центре внимания встречи 14 мая экспертов министерства энергетики, международной консалтинговой компании Tetra Tech и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение минэнерго Азербайджана.

"Tetra Tech представила модели PLEXOS (самая мощная в мире система моделирования и анализа энергетического рынка) и TIMES (инженерно-технический и экономический подходы к моделированию в энергетике) в рамках технической помощи Азербайджану по низкоуглеродным решениям в электроэнергетическом секторе. Это входило в ее обязательства по реализации соответствующего проекта для Азербайджана", - отмечает ведомство.

На встрече присутствовали также представители министерств экономики, экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерэнержи" и Агентства по регулированию энергетических вопросов.

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