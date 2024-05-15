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Парвиз Шахбазов прибыл в Грузию для участия в заседании министров энергетики четырех стран

Зеленая экономика Материалы 15 мая 2024 11:23 (UTC +04:00)
Парвиз Шахбазов прибыл в Грузию для участия в заседании министров энергетики четырех стран

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов прибыл в Грузию.

Как сообщает в среду Trend, возглавляемая министром делегация примет участие в 7-м заседании министров энергитики четырех стран по реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии", которое состоится 15 мая в Тбилиси.

На встрече будут обсуждены предстоящие задачи по ускорению реализации соглашения.

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