Обсуждены вопросы реализации проекта «Black Sea Energy»

БАКУ /Trend/ — Создание совместного предприятия по проекту «Black Sea Energy», организация «зеленого» энергетического коридора для доставки «зеленой» энергии из Центральной Азии в Европу и блок других вопросов был обсужден в ходе встречи в Тбилиси министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили.

Как передает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, стороны обсудили важность проекта «Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Черное море-Европа» (Black Sea Energy), предпринятые для реализации этого проекта меры со стороны Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, процесс получения данным проектом статуса PCI/PMI и вопросы по оптиковолоконной составляющей проекта.

«Стороны высказались за ускорение проекта, коснулись вопроса сотрудничества с международными энергетическими компаниями и финансовыми институтами», — отмечено в пресс-релизе.

Также была выражена взаимная уверенность в том, что седьмая встреча министров по развитию и передаче «зеленой энергии» 15-16 мая в Тбилиси будет плодотворной.

Отметим, что проект предполагает доставку в ЕС "зеленой" электроэнергии от будущих ветростанций на Каспии по кабелю через территорию Азербайджана, Грузии, далее по дну Черного моря в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Сроки и стоимость будут прояснены после подготовки технико-экономического обоснования до конца 2024 года.