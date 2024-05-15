Азербайджан играет глобально важную роль в борьбе с изменением климата как страна-организатор СОР29 - Петер Михалко

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан играет глобально важную роль в борьбе с изменением климата как страна-организатор СОР29.

Как передает Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

Говоря о том, что страна примет такое значимое мероприятие, как СОР29, он отметил, что это также является свидетельством большого уважения международного сообщества к Азербайджану и его действиям в области "зеленой" энергетики", - сказал он.

Петер Михалко отметил, что Азербайджан и ЕС, который является мировым лидером в области климатических действий, могут использовать это мероприятие, чтобы лучше заботиться об окружающей среде, будущем планеты.

"Мы приветствуем приверженность Азербайджана развитию потенциала возобновляемых источников энергии, что является важной частью плана страны по сокращению выбросов парниковых газов и метана", - добавил посол.