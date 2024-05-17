30 НПО из стран G7, распространили заявление о солидарности с Азербайджаном, председательствующим на COP29 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд неправительственных организаций (НПО), участвующих в Саммите гражданского общества стран G7 в Италии, распространили заявление о поддержке Азербайджана как страны, принимающую COP29. Заявление подписали 30 НПО из 8 стран. Среди них также есть лица, представляющие французскую НПО и ЮНЕСКО

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится:

"Мы, организации гражданского общества, подписавшиеся ниже, поддерживаем Азербайджан, который взял на себя председательство в COP29 и организацию мероприятия, которое несет важную миссию по продвижению мирового сообщества к устойчивому будущему.

Мы глубоко обеспокоены экологическими последствиями проблемы изменения климата, с которой сталкивается наша планета, и ценим каждый шаг, предпринимаемый для решения климатического кризиса.

Азербайджан предоставляет государствам мира платформу для сотрудничества, обмена опытом и создания альянсов, демонстрирует образцовое лидерство в поощрении коллективных усилий по смягчению последствий изменения климата.

Азербайджан, отдавая приоритет конструктивному взаимодействию с организациями гражданского общества, обогатит дискуссии на COP29, внесет свой вклад в инклюзивность и, в итоге, будет развивать коллективные усилия для достижения целей Парижского соглашения. Это достижение демонстрирует способность Азербайджана к эффективной многосторонней дипломатии и подчеркивает его решающую роль в формировании устойчивого будущего для будущих поколений.

Мы верим, что COP29 будет способствовать значительному сотрудничеству между государствами, увеличению амбициозных обязательств и приведет к консенсусу.

В знак солидарности, мы объединяем наши усилия по предотвращению изменения климата с председательствующим на COP29 Азербайджаном и другими группами гражданского общества по всему миру c целью обеспечить лучшее будущее для нашей планеты".

Напомним, что в последнее время авторитетные зарубежные НПО последовательно высказывают поддержку Азербайджану, принимающему COP29.

На днях группа иностранных НПО (128 иностранных НПО), участвующих в Конференции ООН по гражданскому обществу, также опубликовала заявление, приветствующее лидерство Азербайджана в области глобальной климатической деятельности.

Эти заявления демонстрируют высокий интерес в мире ко всем полезным глобальным инициативам Азербайджана.

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