Азербайджан готов работать со всеми заинтересованными сторонами для содействия компаниям в финансировании энергетического перехода

БАКУ/Trend/- Правительство Азербайджана готово работать со всеми заинтересованными сторонами для содействия компаниям в финансировании энергетического перехода.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на конференции "Увеличение амбиций, стимулирование действий. Устойчивый бизнес. COP29" заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Маммедов.

"Основная тема COP29 - климатическое финансирование. Мы работаем в направлении того, как содействовать бизнесу. Приняты необходимые законы, проводятся разные мероприятия, в налоговой и таможенной сферах предприняты прогрессивные шаги", - отметил Маммедов.



По его словам, международные финансовые организации являются важными партнерами во взаимодействии с бизнесом.

"Содействие вовлечению в процесс следования климатической повестке частных инвестиций является одним из главных наших приоритетов. Цели, поставленные Национальными приоритетами правительства Азербайджана и Стратегия экономического развития соответствуют мировой "зеленой" повестке", - считает замминистра.

Он упомянул, что соблюдение требований смягчению изменения климата дает дополнительный стимул экономической деятельности страны.

Заместитель министра сообщил, что в целях эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии Азербайджана законодательство страны регулярно адаптируется к динамичным экономическим тенденциям.

"Привлечение новых технологий и инноваций в экономику страны, создание благоприятных условий для инвестиций и другие важные вопросы эффективно регулируются. Кроме того, большое значение для привлечения инвестиций в соответствующие сферы имеет принятие законов "О государственно-частном партнерстве" и "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии"", - сказал Маммедов.

Он подчеркнул, что, принимая во внимание роль налоговой политики в стимулировании "зеленой" экономики, решается вопрос поддержки инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также политики, направленной на снижение "углеродного следа" в производственном секторе и экспортируемой продукции через налоговые инструменты.

"Бизнес-среда формируется благодаря современной инфраструктуре, наши местные компании также развиваются и способствуют росту "зеленой" экономики", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в стране была введена в эксплуатацию Гарадагская солнечная электростанция - крупнейшая солнечная электростанция в регионе при инвестициях арабской компании "Масдар", и что намечено строительство ветряных электростанций.

"Идет активная работа по организации экспорта "зеленой" энергии из стран Центральной Азии в Азербайджан через дно Каспийского моря и далее в Европу.

Этот коридор позволит нам экспортировать "зеленую" энергию в Европу и еще больше укрепить нашу приверженность устойчивому будущему", - добавил замминистра.

Он призвал бизнес проявить активность в решении задач новых климатических вызовов.

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