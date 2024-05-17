Азербайджан настроен содействовать бизнесу во внедрении "зеленых" решений через финансовые и другие механизмы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство настроено содействовать бизнесу во внедрении "зеленых" решений через финансовые и другие механизмы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на конференции "Рост амбиций, импульс к действию: COP29 Устойчивый бизнес".

Замминистра отметил, что на решение самых острых климатических проблем в мире (без учёта Китая) в настоящее время необходимое финансирование составляет в целом 100 миллиардов долларов, то есть 2,4 миллиарда долларов каждый год.

По его мнению, всё большее вовлечение бизнеса в реализацию климатической повестки через поддержку государством их адаптации и "зеленого" перехода даст долгосрочный результат.

"Когда частные компании внедрят "зеленые" решения, и стоимость новых "зеленых" решений будет равной или будет ниже стоимости использования традиционного топлива, тогда может отпасть необходимость в конференциях COP", - отметил Солтанов.