AFEZ привлечет компании, производящие оборудование для ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Алятская свободная экономическая зона (AFEZ) приглашает компании, производящие оборудование для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), организовать предприятия на территории AFEZ.

Об этом сказал сегодня на конференции "Растущие амбиции, стимулирующие действия: Устойчивый бизнес. COP29" представитель правления AFEZ Валех Алескеров, сообщает в пятницу Trend.

"Мы приветствуем в AFEZ производителей солнечных панелей, деталей и оборудования для ветровых станций и другие компании, выпускающие составляющие для ВИЭ", - сказал Алескеров.

Привлекательным моментом для перспективных инвесторов он назвал ввод в эксплуатацию в первой половине 2026 года грузового аэропорту на территории AFEZ.

На начальном этапе грузовые терминалы в этом аэропорту позволят обеспечить транспортировку из данной свободной экономической зоны 500 тысяч тонн грузов, а в дальнейшем этот объем будет увеличен примерно до 1,5 миллиона тонн в год.

"AFEZ находится на пересечении транспортных коридоров - Среднего коридора и МТК Север -Юг. Это важная особенность AFEZ", - отметил Алескеров.

По его словам, те компании, которые уже работают в AFEZ, отвечают всем мировым климатическим стандартам и серьезно относятся к вопросов экологической безопасности.

Алескеров также сказал, что на территории свободной экономической зоны начнут действовать "зелёные" сертификаты.

На этой территории действует льготный таможенный и налоговый режим, добавил представитель правления AFEZ.

Напомним, что Президент Азербайджана 22 мая 2020 года подписал указ о создании и организации деятельности свободной экономической зоны Алят на территории Гарадагского района Баку.