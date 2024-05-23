С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

"Сегодня запускается единая система онлайн-бронирования для гостей, приезжающих в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29)", - подчеркнула она.

По ее словам, система бронирования была разработана международной компанией, которая являлась партнером предыдущих мероприятий COP.

"В настоящее время в систему входят более 100 отелей и гостиничных комплексов, расположенных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Предприниматели самостоятельно определяют цены на средства размещения", - пояснили представители компании.

Отметим, что единая система онлайн-бронирования начнет работу сегодня в 17:00.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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