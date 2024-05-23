Глава минэнерго Азербайджана и вице-президент S&P Global Commodity Insights обсудили COP29 и "зеленые" проекты

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана обсудил сотрудничество с компанией S&P Global Commodity Insights в рамках COP29, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение министра энергетики Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"На встрече с вице-президентом S&P Global Commodity Insights Карлосом Паскуалем мы обсудили глобальный энергетический переход, реализацию "зеленой" повестки Азербайджана и направления сотрудничества в рамках COP29. Кроме того, была рассмотрена деятельность нашей страны по созданию зон и коридоров "зеленой" энергии, которые способствуют энергетической безопасности и устойчивому развитию на национальном и региональном уровнях, вводу в эксплуатацию промышленных мощностей возобновляемой энергетики и мер по декарбонизации", - говорится в публикации Шахбазова.

Отметим, что в Баку 11-24 ноября пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29).

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