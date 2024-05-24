Африка занимает отдельное место в вопросах климатического финансирования

БАКУ/Trend/ - Африка занимает отдельное, одно из важнейших мест в решении вопросов климатического финансирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи в своем выступлении в онлайн-формате перед участниками Форума руководителей африканских компаний.

По ее мнению, развитие частного сектора и его лидерство в вопросах реагирования на климатические изменения сейчас актуально как никогда для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и энергетического перехода во всем мире.

Арпадараи напомнила, что активный диалог с компаниями Африки в рамках Конференций сторон Рамочной Конвенции ООН по климату ведется, начиная с COP27.

"Такой диалог ведется c компаниями-лидерами в бизнесе Африки и мы горды тем, что эти консультации идут и в рамках процесса подготовки COP29.

Африка обладает потенциалом для развития инновационных проектов, отвечающих пяти основным целям ЦУР. Частный сектор это важный игрок развития "зеленых" технологий и для обеспечения инклюзивного и устойчивого будущего", — отметила Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29.

По ее словам, команда председательства COP29 ищет климатические решения проблем для Африки через дискуссии о механизмах климатического финансирования.

В целом, как подчеркнула Арпадараи, существует 127 перспективных проектов, инновационная составляющая которых важна для борьбы с последствиями изменения климата в мире.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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