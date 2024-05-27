Агентство по ВИЭ Азербайджана и SMARTNATION подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ — В рамках "Года солидарности во имя "зеленого" мира" между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при минэнерго Азербайджана (BOEMDA) и платформой человеческого развития "SMARTNATION" 27 мая подписан меморандум о сотрудничестве, передает в понедельник Trend со ссылкой на BOEMDA.

Документ подписали директор BOEMDA Джавид Абдуллаев и основатель платформы человеческого развития "SMARTNATION", член оргкомитета COP29 Шабнам Мамедова.

Согласно документу, сторонами будут предприниматься действия в направлении борьбы с изменением климата, в сферах "зеленого" роста, повышения осведомленности граждан о мерах защиты окружающей среды.

«Меморандум о сотрудничестве касается шагов поддержки по продвижению создания местных «зеленых» технологий, продуктов и услуг под брендом «Сделано в Азербайджане» и расширению применения «зеленых» технологий в этих целях», — отмечено в пресс-релизе.

Напомним, что 11-24 ноября в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН о климате - COP29.