СП по коридору "зеленой" энергии из Азербайджана в ЕС будет действовать в Бухаресте

БАКУ/Trend/ - Совместное предприятие (СП) по развитию проекта "Black Sea green energy corridor" по поставке "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию, Черное море в ЕС будет в ближайшее время зарегистрировано в Бухаресте (Румыния).

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на члена совета директоров румынской компании Transelectrica (участник проекта) Богдана Тонческу.

"На прошлой неделе в Тбилиси прошла седьмая министерская встреча Стратегического партнерства в области развития и передачи "зеленой" энергии из Азербайджана, через Грузию, Черное море в Румынию и далее в Венгрию. Уполномоченные компании "Transelectriсa", ОАО "Азерэнержи", грузинская "GSE" и венгерская "MVM Zrt" договорились ускорить создание СП по реализации проекта "Коридор "зеленой" энергии". СП пройдет регистрацию в Бухаресте", - сообщил Тонческу.

Техническим консультантом по данному проекту является итальянской компании "CESI S.p.A".

Создание данного коридора "зеленой" энергии позволит организовать торговлю декарбонизированной энергией в виде электричества и водорода между Южном Кавказом и ЕС.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста по доставке "зеленой" энергии (электричества от предстоящих ветростанций Азербайджана) из Кавказского региона в Европу.

В рамках данного соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров.

Со временем кабель позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии из региона Каспия в ЕС.

Также изучается создание параллельно с этим кабелем, системы поставки "зеленого" водорода из региона Каспия в ЕС.

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