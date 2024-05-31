Выгодное географическое положение Нахчывана создает возможности для производства возобновляемой энергии - эксперт

БАКУ /Trend/ - Производство и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки являются одними из основных целей.

Об этом сказал Trend в пятницу эксперт по вопросам энергетики Ариф Демиров.

По его словам, в последние годы в Азербайджане увеличился объем инвестиций в возобновляемые источники энергии.

"Одним из наших регионов, отличающихся большим потенциалом в этой сфере, является Нахчыван. То, что Нахчыван граничит с Турцией и Ираном, также увеличивает его экспортный потенциал "зеленой" энергии. Президент Ильхам Алиев, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром, объявил "зеленой" энергетической зоной" и Нахчыван. Для превращения Нахчывана в "зеленую" энергетическую зону" разработана специальная концепция развития. Этот регион страны богата ветровыми и солнечными ресурсами, что также привлекает внимание зарубежных компаний, работающих в энергетической сфере. Выгодное географическое положение Нахчывана создает здесь возможности для производства возобновляемой энергии. В Нахчыване планируется создать 1 500 МВт производственных мощностей по ветровой и солнечной энергии за счет иностранных инвестиций", - сказал Демиров.

Эксперт отметил, что строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС "Ордубад" мощностью 36 МВт, которая, как ожидается, будет производить 190 миллионов кВтч электроэнергии в год, также будет способствовать экологической безопасности.

"По приблизительным оценкам, среднегодовое количество солнечных часов на территории Нахчывана составляет 2600-2800 часов. Этот регион страны обладает потенциалом возобновляемых источников энергии мощностью 5000 МВт", - сказал он.

Отметим, что, по данным Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики, в течение 2023 года на электростанциях НАР произведено и передано в энергосистему 474 миллиона 569 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Из них 94 миллиона 390 тысяч киловатт-часов, или 19,89 процента были произведены на гидроэлектростанциях, 319 миллионов 662 тысячи киловатт-часов, или 67,36 процента - на тепловых электростанциях, а 60 миллионов 516 тысяч киловатт-часов, или 12,75 процента - на солнечных электростанциях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!