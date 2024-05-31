ООН оказывает поддержку Азербайджану для обеспечения конкретных действий в рамках COP29 – Владанка Андреева (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - ООН оказывает скоординированную поддержку Азербайджану в рамках COP29 по трем параллельным направлениям.

Об этом сказала, отвечая в пятницу на вопрос Trend, постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Во-первых, Азербайджану оказывается поддержка в рамах Рамочной конвенция ООН об изменении климата (РКИК) по всем организационным аспектам климатической конференции, которая состоится в ноябре в Баку. Во-вторых, мы активировали Глобальную целевую группу ООН, сопредседателем которой я являюсь вместе со специальным советником генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзем Хартом. В рамках Глобальной целевой группы ООН у нас есть 25 агентств, которые поддерживают председательство COP29 в реализации своих инициатив. На следующей неделе мы собираемся провести последующую дискуссию в Бонне, чтобы гарантировать, что эти инициативы будут доработаны", - отметила она.

Андреева упомянула, что третье направление – это взаимодействие со страновой группой ООН, которую она возглавляет в Азербайджане.

"У нас есть стратегия взаимодействия. Мы уже организовываем 29 дискуссий по вопросам климата, ведущих к COP29. Мы также обсуждаем, как каждый сектор общества может поддержать действия по борьбе с изменением климата. Наконец, как страновая команда ООН, мы хотели бы поддержать климатические амбиции. Мы рассматриваем это как придание импульса COP29 для дальнейшего достижения более "зеленого" и устойчивого развития в Азербайджане", - добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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