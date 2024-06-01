Малая ГЭС в Лачине является наглядным примером политики "нулевых выбросов" - Масим Мамедов

ЛАЧИН /Trend/ - Малая ГЭС в Лачине является наглядным примером политики "нулевых" выбросов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе церемонии закладки фундамента малой гидроэлектростанции в Лачине сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов.

"Освобожденные территории Азербайджана объявлены зоной «нулевых выбросов», и малая гидроэлектростанция "Малыбей", заложенная сегодня в Лачинском районе, является наглядным примером этой политики. Потенциал "зеленой" энергетики Лачинского района огромен", - сказал он.

Масим Мамедов добавил, что на сегодня в Лачине введены в эксплуатацию девять малых гидроэлектростанций общей мощностью около 80 МВт.

Отметим, что в декабре прошлого года ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», группа компаний «Demirören Yatırım Holding A.Ş.» (Турция) и ООО «Arges Enerji Team» подписали Соглашение о совместном участии, согласно которому на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию пять малых ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов. В целом в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС «Малыбей» мощностью 5,1 МВт, на втором этапе - ГЭС «Галача 2» (3,4 МВт), «Минкенд» - 1,8 МВт, «Галача 1» - 1,1 МВт. Третий этап предусматривает строительство малой ГЭС «Тертер 1» мощностью 2,4 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.